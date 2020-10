Tribunal da Relação de Lisboa rejeita recurso de Mexia

O Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou esta quarta-feira um recurso da defesa de António Mexia e João Manso Neto, presidente da EDP e da EDP Renováveis, relativo à apreensão de emails aos dois administradores, no âmbito do processo das rendas excessivas da EDP.



A defesa dos gestores alega que os emails tinham sido obtidos sem um mandado judicial e contestou a decisão junto do tribunal superior. Entretanto, a defesa de Mexia também já recorreu de todas as medidas de coação - como a suspensão de funções dos gestores- impostas pelo juiz de instrução Carlos Alexandre. Este recurso será também apreciado pelos juízes desembargadores.

A defesa dos dois administradores, cujos mandatos se encontram suspensos, pediam que todas as medidas de coação adicionais impostas em julho fossem revertidas, voltando a ser aplicada a medida que até então vigorava de termo de identidade e residência.