Tribunal da Relação do Porto absolve Ana Gomes em processo movido por Mário Ferreira

O Tribunal da Relação do Porto absolveu Ana Gomes no processo movido por Mário Ferreira, por difamação agravada, avançou esta quinta-feira o Observador. A ex-eurodeputada apelidou o empresário de "escroque" numa publicação nas redes sociais.



Em setembro, o Tribunal do Bolhão condenou Ana Gomes a pagar uma multa de 2800 euros e uma indemnização de oito mil euros. "Visou atingir o assistente [Mário Ferreira] como empresário, mas também como pessoa e como cidadão com reflexos na sua vida", disse a juíza. Além disso, a magistrada considerou que o uso do termo "escroque" não foi uma "mera crítica severa" porque afetou a "imagem e credibilidade" do empresário perante todos os que leram o `tweet´.





Fui ABSOLVIDA pelo Tribunal da Relação do Porto. No 3o processo que me moveu Mário Ferreira. Tinha sido condenada por aqui o dizer "escroque", tendo escrito "notório escroque/criminoso fiscal".

Que faria eu sem o extraordinário apoio do meu advogado Francisco Teixeira da Mota? — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) February 1, 2024

