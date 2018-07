Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal da relação do Porto agrava penas de prisão de arguidos condenados por furtos

Culpados foram condenados por furto e recetação de veículos subtraídos para desmantelamento e venda de peças.

O Tribunal da Relação do Porto agravou as penas de prisão efetivas aplicadas a dois arguidos condenados por furto e recetação de veículos subtraídos para desmantelamento e venda de peças, divulgou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Distrital.



Na sua página oficial, a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto salienta ter dado como "totalmente improcedente" o recurso de uma das arguidas condenada na pena única de seis anos pelos crimes de furto simples e qualificado que pretendia que a sua pena não fosse superior a três anos e que fosse suspensa na sua execução.



A Relação do Porto deu assim "parcial provimento" ao recurso do Ministério Público (MP) e agravou as penas destes dois arguidos de seis para nove e de quatro para seis anos de prisão.



Estes arguidos englobavam um grupo de mais sete onde, em primeira instância, quatro deles foram condenados em penas de prisão efetiva que variaram entre os dois e seis anos, tendo as outras cinco, entre os dois e três anos, sido suspensas.



Os crimes foram cometidos de 2011 a 2014 e ocorreram "na sua esmagadora maioria" em localidades do Norte, nomeadamente nos distritos do Porto e Braga, e consistiram no furto de carros, quase todos de mercadorias, que depois eram desmantelados em armazéns com vista à venda das peças.