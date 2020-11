O Tribunal da Relação de Lisboa considerou “fantasioso” um recurso da defesa de Paulo Lalanda e Castro para que o juiz Carlos Alexandre fosse impedido de intervir na instrução do processo Máfia do Sangue, no qual o ex-patrão de Sócrates é principal arguido.A desembargadora Maria do Carmo Ferreira considera que não há qualquer fundamento para suspeitar da imparcialidade do superjuiz - que se mantém no processo.teve acesso. A defesa do ex-gestor da Octapharma, acusado de corrupção, alega que existe uma inimizade entre a família do juiz e a do arguido. Mas a alegada rivalidade não colhe junto da Relação.“Não tão dramática como a conhecida rivalidade entre os Capuleto e os Montéquio retratados por Shakespeare”, refere a desembargadora.