Tribunal da Relação não perdoa explicador pedófilo

Condenado a oito anos de cadeia por abusar sexualmente de uma menor, de 14 anos, o explicador não se conformou com a decisão.Recorreu para o Tribunal da Relação do Porto e alegou que devia ser punido com uma pena suspensa e não superior a quatro anos. Dizia que outros pedófilos e violadores, que cometeram crimes mais graves, levaram penas mais leves. Os juízes não atenderam às pretensões do arguido, de 57 anos, e confirmaram a primeira decisão.O homem, que era dono de um centro de estudos em Matosinhos, entendia que deveria ser castigado por um único crime em trato sucessivo de abuso sexual de crianças. Também aqui perdeu o recurso e continuou condenado por um total de dez crimes de abuso sexual de menores dependentes.Segundo o processo, o arguido - que está na cadeia - cometeu os atos entre junho de 2017 e o final de janeiro de 2018. O homem começou a abordar a menor a quem dava explicações de Matemática através de mensagens. Já mais tarde, levou a menina no seu Porsche Cayenne até um outro centro de estudos que possuía e que não se encontrava em funcionamento.Foi lá que manteve relações sexuais com a vítima por diversas vezes. Durante aqueles meses, o homem teve ainda 8304 conversas com a vítima, entre chamadas telefónicas e mensagens escritas. No julgamento, o explicado pedófilo alegou que estava apaixonado pela menor e que não sabia que estava a cometer um crime.