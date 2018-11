Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal de Almada condena homicida de jovem em Almada a 19 anos de prisão

Arguido foi condenado por um crime de homicídio simples agravado e um crime de detenção de arma proibida.

Por Lusa | 17:01

Um homem que atingiu mortalmente um jovem de 26 anos, no Monte da Caparica, Almada, em 2017 foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão pelo Tribunal Criminal de Almada.



O arguido foi condenado por um crime de homicídio simples agravado e um crime de detenção de arma proibida, tendo o acórdão sido proferido a 5 de novembro e divulgado esta segunda-feira no site da Procuradoria da Comarca de Lisboa.



Este caso remonta à madrugada de 26 de agosto de 2017, tendo o homem de 40 anos sido detido pela Polícia Judiciária de Setúbal.



Depois de uma desavença, o arguido voltou ao local munido de uma arma de fogo e disparou sobre a vítima atingindo-a na cabeça e no peito.



Em julgamento, com intervenção de jurados, foi dado como provado que o arguido atingiu a vítima, um ex-militar, com três tiros.



Os disparos, adianta a nota divulgada esta segunda-feira, foram desferidos a curta distância e com recurso a uma arma não licenciada nem registada.



O arguido, com antecedentes criminais pela prática de crimes contra pessoas, não demonstrou arrependimento.