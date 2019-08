Tribunal de Aveiro não julga pai acusado de abusos sexuais

O juiz de Instrução Criminal de Aveiro decidiu não levar a julgamento um homem que era suspeito de agredir e abusar sexualmente dos seus três filhos, atualmente com 10, 14 e 16 anos. Era acusado de 78 crimes de abuso sexual de criança agravado, 39 de pornografia de menores e três de violência doméstica agravada.O juiz decidiu não pronunciar o arguido por considerar que "não estão minimamente indiciados" os factos que lhe foram imputados. A advogada do arguido disse à Lusa que "estas denúncias de abusos sexuais mais não foram do que tentativas de utilizar o processo-crime como arma de arremesso relativamente ao processo de regulação do poder paternal que está a correr nos tribunais, com sucessivos incumprimentos por parte da mãe, que tem impedido o pai de ver as crianças".A causídica critica ainda a demora no processo, adiantando que entre a apresentação da queixa e a decisão instrutória passaram cerca de cinco anos.Nas declarações à PJ, em 2014, as crianças relataram que quando visitavam o pai, este obrigava-os a ver filmes pornográficos e a imitar algumas das coisas que viam e quando se recusavam a participar eram agredidos.No despacho de não pronúncia, o juiz destaca o relatório pericial psiquiátrico que conclui que "não foram apurados elementos psicopatológicos compatíveis com a prática de atividades sexuais preferenciais anómalas ou outras perturbações parafílicas, nomeadamente pedofilia".