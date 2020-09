Um homem, de 22 anos, foi ontem condenado pelo tribunal de Coimbra a uma pena de cinco anos de prisão efetiva por roubar telemóveis a dois estudantes, usando ameaça de uma faca e de uma espingarda.Durante a leitura do acórdão, o juiz lembrou que o arguido tem um longo cadastro relacionado com crimes de roubo e sequestro, somando já duas condenações.O seu passado criminal impediu que beneficiasse da aplicação do regime especial para jovens.