Tribunal de Coimbra condena pai a nove anos de prisão por abusar da filha de 14 anos

Os factos remontam a 2022, e passaram-se em casa do arguido na Tocha, no concelho de Cantanhede.O caso foi denunciado pela mãe da vítima, após as queixas da filha relativamente ao comportamento que o pai tinha, quando a recebia ao fim de semana e durante as férias, conforme o acordado na regulação parental.O Tribunal de Coimbra deu como provados todos os factos que constam na acusação.Segundo o MP, foram pelo menos quatro as ocasiões em que o progenitor terá abusado da filha, com quem se deitava na cama e via pornografia, sob o efeito de álcool e droga.No decorrer da investigação, foi-lhe apreendido material informático onde guardava em formato digital imagens e vídeos pornográficos, alguns dos quais com menores. Foram ainda encontrados ficheiros onde o arguido se filmava a masturbar.Em casa tinha ainda droga e uma planta de canábis.Na leitura do acórdão o tribunal sublinhou a gravidade dos factos e condenou-o a nove anos de prisão em cúmulo jurídico. Período com tempo para o arguido, de 33 anos, pensar na vida uma vez que ainda é suficientemente novo, disse o juiz.O homem foi condenado pela prática de quatro crimes de abuso sexual de criança, um de pornografia de menores e um de consumo de droga.