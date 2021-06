Tribunal de Coimbra suspende penas a traficantes de droga mediante tratamento

O Tribunal de Coimbra aplicou esta quarta-feira penas suspensas a seis arguidos de um processo de tráfico de droga na condição de se sujeitarem a um tratamento médico para não voltarem a consumir. Se não o fizerem, terão de cumprir as penas de cadeia, que oscilam entre os 4 anos e 4 meses e os 5 anos.



Só um dos arguidos foi punido com 6 anos de prisão efetiva. Os factos ocorreram entre 2017 e 2020 na zona de Cantanhede. O grupo era acusado de vender haxixe, cocaína, heroína e canábis. Na leitura do acórdão, a juíza disse que a suspensão das penas representava “uma oportunidade” para os arguidos.



