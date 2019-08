Tribunal de contas aperta cerco a chefe de gabinete do ministro da defesa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Tribunal de Contas (TdC) pediu esclarecimentos adicionais à Direção-Geral de Administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre uma conta bancária com cerca de três milhões de euros, que não terá sido devidamente contabilizada nas contas do Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, quando o atual chefe de gabinete do ministro da Defesa foi cônsul-geral.Paulo Lourenço foi ... < br />