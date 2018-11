Tribunal de Contas aponta falta de coordenação para áreas marinhas protegidas

Justiça recomenda ao ministro do Ambiente a criação de mecanismos de acompanhamento e de avaliação.

Por João Saramago | 17:21

Os processos para a classificação das áreas marinhas protegidas não estão a ser coordenadas entre a Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos e o Instituto da Conservação da Natureza e das florestas, concluiu o Tribunal de Contas.

Na sequência da auditoria realizada, o Tribunal de Contas indicou que "as entidades envolvidas na gestão dessas áreas carecem de meios para um acompanhamento efectivo e fiscalização eficaz, sob a pena de as Áreas Marinha Protegidas serem simples "reserva de papel".

O Tribunal de Contas recomenda ao ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, a criação de mecanismos de acompanhamento e de avaliação. A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, deve por sua vez, apresentar junto da Assembleia da República o relatório trienal sobre o estado do ordenamento e da gestão do espaço marítimo nacional.