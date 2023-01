Tribunal de Guimarães condena 'Tony da Penha' a sete anos de prisão

O Tribunal de Guimarães condenou esta sexta-feira a sete anos de prisão António Silva, conhecido como 'Tony da Penha', por exposição ou abandono, no processo em que respondia pela morte de Fernando Ferreira, com a alcunha de 'Conde'.

O coletivo de juízes deu como provado que o arguido atraiu a vítima - que acabou por morrer no rio Ave - para uma emboscada, junto ao rio Ave, nas Caldas das Taipas, com o objetivo de o fazer confessar o alegado roubo de cerca de 145 mil euros que o arguido tinha num cofre na sua residência.

"Cometeu o crime de exposição ou abandono. Ao atrair o senhor Fernando Ferreira para uma emboscada, a forma de atuar é traiçoeira, perigosa e insidiosa. Marcar um encontro, aparecer com um capanga, dar-lhe uns sopapos, uns açoites, com o intuito de o fazer confessar. Uma emboscada à noite. Agiu com frieza, ao deixar o senhor ali abandonado no rio, indiferente à vida de uma pessoa", justificou a presidente do coletivo de juízes.