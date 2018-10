Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal de Leiria acusa homem de homicídio qualificado por crime em Ansião

Arguido irá aguardar a realização de julgamento em prisão preventiva.

O Ministério Público deduziu acusação contra um homem de 56 anos pelo crime de homicídio qualificado, por suspeita de ter matado a mulher, em abril deste ano, em Ansião, refere a página da Procuradoria da Comarca de Leiria.



Na acusação fez-se constar que, no dia 30 de abril de 2018, pelas 07h30, no interior da residência do casal, em Ansião, "o arguido, utilizando dois fragmentos de tijolo de barro vermelho, desferiu diversas pancadas na sua esposa, atingindo-a na cabeça".



Segundo o MP, ao atuar deste modo, o arguido causou "várias lesões na ofendida, designadamente, destruição óssea e tecidular, hematoma periorbital à esquerda e ferimento extenso na região parietal e occipital direita, que foram causa direta e necessária da sua morte".



O arguido irá aguardar a realização de julgamento em prisão preventiva, medida de coação que lhe foi aplicada em 02 de maio, no âmbito do primeiro interrogatório judicial efetuado no Juízo Central de Instrução Criminal de Leiria, "por se verificar a existência de perigo de perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas".