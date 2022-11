Tribunal de Leiria condena funcionária pública a pena suspensa por se apropriar de taxas moderadoras

O Tribunal de Leiria condenou esta quinta-feira pelo crime de peculato uma funcionária pública , que se apropriou de taxas moderadoras, a dois anos e três meses, pena que suspendeu por igual período.

A juiz presidente do processo considerou a acusação "parcialmente procedente", tendo dado como provado o crime de peculato e condenando-a a dois anos e três meses de prisão, com pena suspensa sujeita ao pagamento de 412,40 euros, o valor em dívida.

No entanto, o tribunal coletivo entendeu absolver a arguida do crime de recebimento indevido de vantagem e considerou não ser necessário aplicar a pena acessória de proibição do exercício de funções públicas.