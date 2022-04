Tribunal de Leiria condena homem a seis anos de prisão por violência doméstica

O Tribunal Judicial de Leiria condenou um homem na pena única de seis anos de prisão por um crime de violência doméstica agravado e dois de violação de que foi vítima a companheira.

Segundo o acórdão, datado de terça-feira e consultado esta quinta-feira pela agência Lusa, o arguido, de 55 anos e detido preventivamente, foi ainda condenado na pena acessória de proibição de contacto com a vítima, "com afastamento da residência ou do local de trabalho desta", pelo período de cinco anos, com "fiscalização por meios técnicos de controlo à distância", em períodos em que se ausentar da prisão.

O homem foi também condenado ao pagamento de 10 mil euros à antiga companheira, "a título de indemnização por danos não patrimoniais", sendo que, após trânsito em julgado da deliberação, serão recolhidas amostras de ADN daquele.