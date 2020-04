Tribunal de Monsanto abre para julgar caso Hells Angels

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para impedir que o processo dos Hells Angels rebente os prazos e os arguidos ainda detidos sejam libertados, o juiz Carlos Alexandre requisitou as duas salas de audiência do Tribunal de Monsanto para retomar a fase de instrução do caso que teve origem no ataque do gang ao rival Mário Machado, num restaurante no Prior Velho, em Loures. Assim, já a partir do dia 22, os mais de 80 arguidos e testemunhas serão ouvidos – muitos por videoconferência ...