Um homem, de 63 anos, foi absolvido no Tribunal de Penafiel de um crime de violência doméstica cometido contra a mulher, em Baião. Esta é a segunda vez que um tribunal iliba o suspeito deste crime.





O arguido respondia ainda por três crimes de violação, por forçar a companheira a sexo. Porém, a vítima desistiu da queixa logo no início do julgamento e essa parte do processo foi arquivada. O tribunal teve em conta o facto de nem o homem, nem a mulher - que era assistente e pedia uma indemnização de 30 mil euros -, terem prestado declarações. A única pessoa que falou aos juízes nunca presenciou os factos descritos na acusação do Ministério Público e referiu-se aos mesmos “em termos genéricos”, após ouvir algumas queixas da mulher.