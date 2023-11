O Tribunal de Santa Maria da Feira está a ser evacuado, neste momento, por causa de uma ameaça de bomba.As diligências que estavam a decorrer já foram suspensas e as pessoas estão a ser encaminhadas para o exterior, como medida de segurança.Os bombeiros da Feira foram acionados para o local e os Elementos da Divisão de investigação criminal da PSP estão no local para verificar a necessidade de acionar uma equipa do Núcleo de Engenhos Explosivos.