Está agendada para esta terça-feira a leitura do acórdão do julgamento para apurar eventuais responsabilidades nos incêndios de Pedrógão Grande, em junho de 2017.









O incêndio, que teve início em Escalos Fundeiros e depois alimentado por uma nova ignição, em Regadas, estaria ativo durante cinco dias, até ser extinto. Nesse período, o fogo causou a morte de 66 pessoas - entre eles um bombeiro dos Voluntários de Castanheira de Pera -, feriu 254 e causou mais de 90 milhões de euros em prejuízos.

A acusação colocou 11 no banco dos arguidos, nomeadamente Augusto Arnaut, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande que liderou as primeiras horas do combate. Também os presidentes, na altura, das câmaras de Figueiró dos Vinhos e de Castanheira de Pera assim como os, à altura, presidente, vice-presidente e vereadora da Câmara de Pedrógão Grande. São ainda acusados dois funcionários da EDP, a quem é apontado “descuido” pela falta de limpeza junto à linha de média tensão onde o fogo teve início. Juntam-se a eles dois trabalhadores da Ascendi, responsáveis pela manutenção da EN236-1, onde morreram 47 pessoas.





A acusação aponta aos arguidos responsabilidades na omissão dos “procedimentos elementares necessários à criação/manutenção da faixa de gestão de combustível” e que criaram “um risco não permitido e aumentaram um risco já existente de produção de lesões na vida e na integridade física de outrem”, pode ler-se.