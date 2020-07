Tribunal declara falência de firma de milionário

O Tribunal do Comércio de Lisboa declarou a insolvência de uma das empresas mais importantes do grupo Moniz da Maia, família cuja riqueza já foi avaliada em mais de 400 milhões de euros: a Totalpart - Gestão e Serviços foi declarada falida, em 10 de julho último. Bernardo Moniz da Maia, ex-piloto de automóveis de todo-o-terreno, era o administrador único da empresa.A Totalpart foi declarada falida na sequência de o Novo Banco (NB) ter interposto uma ação de insolvência, para tentar recuperar créditos concedidos pelo BES ao grupo Moniz da Maia. Quando o NB interpôs essa ação, estavam em causa dois créditos em incumprimento: um de 16,5 milhões de euros da Totalpart e outro de 358 milhões de euros da Sogema Investments Limited, sociedade do grupo Moniz da Maia sediada na Irlanda, no qual a Totalpart assumiu “a qualidade de garante”.