Menino de sete anos terá direito a parte da fortuna de mil milhões de euros de António Rodrigues.

Por Rute Lourenço | 01:30

Há sete anos que a brasileira Amanda Carvalho luta para provar que o quinto homem mais rico de Portugal é pai do seu filho e agora viu o Tribunal dar-lhe novamente razão.O comendador António da Silva Rodrigues perdeu o recurso apresentado no Tribunal da Relação do Porto contra a sentença que o declarou pai da criança.O dono do Grupo Simoldes pediu para que fosse marcado um novo teste de ADN, mas tal foi-lhe negado.