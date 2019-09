Tribunal ‘desbloqueia’ transferência de cabos da GNR

O Tribunal Administrativo de de Lisboa deu razão ao Comando Geral da GNR e indeferiu a providência cautelar interposta há um mês que bloqueou até agora o procedimento de transferência de cabos.A Associação Nacional Autónoma de Guardas (ANAG) tinha interposto uma providência cautelar que suspendeu o processo, alegando ilegalidades no procedimento.A decisão causou mal-estar entre os militares, por ter sido conhecida a 23 de agosto, uma sexta-feira, dois dias antes de serem efetivadas as transferências e quando muitos já tinham tudo preparado para a necessária mudança.tentou saber junto do Comando Geral da GNR quando será feita a transferência dos 252 militares nestas condições, mas não obteve resposta.