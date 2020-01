Foi esta quinta-feira adiada a leitura do acórdão no julgamento do homem que esfaqueou a vizinha de 73 anos, em dezembro de 2018, em Gondomar.Em causa, uma alteração jurídica: estava acusado de tentativa de homicídio qualificado, mas o crime passou para tentativa de homicídio simples. Responde ainda por violação de domicílio.Apesar da alteração, o Tribunal de S. João Novo, Porto, mantém que o arguido tinha intenção de matar.