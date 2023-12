Tribunal do Brasil recusa pagar tratamento das gémeas luso-brasileiras

O Estado português pagou 4 milhões euros pelo tratamento com Zolgensma às gémeas luso-brasileiras depois de a Justiça do Brasil ter recusado a pretensão da família de Maitê e Lorena Assad, justificando que o preço era “irreal” e que a família tinha capacidade financeira.



A decisão do Tribunal Regional Federal de São Paulo recusou a autorização para a administração do Zolgensma pois as crianças já eram tratadas com o Spinraza, o Zolgensma não estava autorizado no Brasil e o preço era muito alto (oito milhões de reais, 2 milhões de euros por cada tratamento).









Ver comentários