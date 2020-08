Tribunal dos Açores dá razão a pedido de "habeas corpus" pedido por turistas alemães

O Tribunal dos Açores declarou esta quarta-feira a providência de "habeas corpus" pedida por quatro turistas oriundos da Alemanha no dia 24 de agosto. Os estrangeiros foram privados da sua liberdade em duas unidades hoteleiras da ilha de São Miguel.

Chegaram aos Açores vindos da Alemanha a 1 de agosto. Nas 72 horas que antecederam a viagem, testaram negativo à Covid-19 no seu país de origem, tendo apresentado as respetivas provas à Autoridade Regional de Saúde na chegada ao aeroporto de Ponta Delgada. A 7 de agosto, duas das cidadãs realizaram um segundo teste, tendo uma delas testado positivo e, três dias depois, os restantes dois elementos do grupo também foram testados, tendo testado negativo.





Os turistas afirmam, e o tribunal confirma, que nenhuma comunicação lhes foi transmitida na sua língua materna, nem os emails enviados com pedidos de esclarecimento tiveram resposta. Da mesma forma, a privação de liberdade não foi sujeita a escrutínio judicial, o que pesou na decisão do Tribunal dos Açores.

Perante os resultados, tiveram que cumprir isolamento profilático de 8 a 22 de agosto, mas permanecia em execução no dia da decisão sobre o pedido de "habeas corpus".

A instância judicial adianta que "uma das cidadãs internadas padeceu, durante este tempo, de doença e por isso, todavia sem sucesso, pediu auxílio através do número disponibilizado pela Autoridade Regional de Saúde".

No dia posterior, após questionarem um funcionário do hotel, foi-lhes transmitido que nenhum deles se poderia ausentar do respetivo quarto.

Para o tribunal, a decisão de "privação de liberdade promanada da Autoridade Regional de Saúde assentou apenas em circulares normativas emitidas pela mesma e pela Direção-Geral da Saúde" que "consubstanciam orientações administrativas não vinculativas para os requerentes, mas apenas para as mencionadas autoridades e respetiva cadeia hierárquica".



Diz ainda o tribunal Judicial da Comarca dos Açores que não foi "transmitida qualquer informação, comunicação, notificação, como é devido nos termos da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, na sua língua materna".

A juiza determinou a extração de certidão do processado e remessa dele ao Ministério Público para eventual instauração de procedimento criminal.