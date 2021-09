O Tribunal dos Direitos do Homem negou esta terça-feira existir "qualquer violação do direito ao respeito pela vida privada" numa queixa de uma cidadã portuguesa contra o ex-marido que apresentou emails como prova nos tribunais portugueses.O casal estava em processo de divórcio e disputava a responsabilidade parental dos dois filhos do casal, tendo o homem encontrado mensagens trocadas entre a sua então mulher e parceiros masculinos na internet.