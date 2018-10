Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal envia suspeito de violência doméstica para tratamento de toxicodependência

Suspeito de agredir pai e mãe em Leiria está proibido de se aproximar das vítimas.

Por Lusa | 12:01

O Tribunal de Leiria enviou para tratamento à toxicodependência um suspeito de violência doméstica sobre os seus pais, disse esta segunda-feira a Procuradoria.



Segundo uma nota da Procuradoria da Comarca de Leiria, no dia 25 de outubro, o Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Leiria deteve um homem de 22 anos, residente na freguesia de Amor, Leiria, por suspeita da prática de dois crimes de violência doméstica.



"Verificando-se a existência de perigo de continuação de atividade criminosa, no âmbito do primeiro interrogatório judicial, determinou-se que o arguido aguardasse os trâmites do processo sujeito, cumulativamente, às obrigações decorrentes do termo de identidade e residência (TIR), a tratamento de dependência de que padece (toxicodependência) em instituição adequada e à proibição de contactar por qualquer meio com as duas vítimas e de frequentar ou permanecer na residência destas", refere a nota.



Segundo os autos, "pelo menos no período compreendido entre o ano de 2015 e o mês de setembro de 2018", na casa dos seus pais, em Amor, "por diversas vezes, o arguido dirigiu-se àqueles e exigiu-lhes dinheiro e ameaçou-os que os matava e que lhes batia".



Neste contexto, "várias vezes agrediu fisicamente a mãe, desferindo bofetadas na face, pontapés na barriga e pernas e murros no peito e braços da mesma".



"Desferiu ainda dois murros no peito do seu pai, bem como duas palmadas na cabeça deste. Nessas ocasiões, dirigindo-se aos seus pais, proferia expressões insultuosas", refere o Ministério Público.



A investigação prossegue sob direção do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da GNR-NIAVE desta cidade.