O tribunal superior de Justiça da Galiza, Espanha, mandou esta sexta-feira repetir o julgamento de Carlos Pinto, de 58 anos, o milionário português condenado a 11 anos e 4 meses de cadeia por tentativa de homicídio da mulher, Eliza, 30 anos mais nova.

A repetição deve-se ao facto de o tribunal ter aceite um recurso da defesa do milionário, que questionava a "imparcialidade objetiva das magistradas" do tribunal que ratificou, duas vezes, a sua prisão preventiva. As magistradas "entraram em contacto com o material de instrução, expressando e valorando o conteúdo", pelo o tribunal superior considera "justificadas" as dúvidas da defesa.

As magistradas consideraram que as declarações de Carlos Pinto foram "menos consitentes" e que "o argumento de que respondeu a um taque prévio da esposa não encontra apoio objetivo algum", citando uma conclusão forense.

Os juizes superiores apontam ainda a valoração das cartas escritas pelo milionário a partir da cadeia, que as magistradas consideraram tentativa de "coação" sobre a vítima, de 28 anos.

Carlos Pinto atacou a mulher com um maço de calceteiro, quando ela tomava duche num hotel de Vigo, a 2 de maio de 2016. A justiça considerou que quereria simular um acidente mortal na banheira para cobrar o seguro de vida, uma vez que atravessava dificuldades económicas

O casal morava num condomínio de luxo, em S. Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia. Estavam juntos há sete anos e casados há seis meses.