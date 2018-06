Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal Europeu dá razão a Carlos Cruz

Condenado do processo Casa Pia pedia indemnização ao Estado português.

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem decidiu esta terça-feira a favor de Carlos Cruz no processo em que este exigia uma indemnização ao Estado português na sequência do processo Casa Pia.



Os juízes entendem que as garantias da defesa dos arguidos - condenados a penas de prisão que entretanto já cumpriram - não foram respeitadas e o tribunal europeu admite mesmo que o processo possa ser reaberto para serem reapreciados recursos dos arguidos que não foram admitidos pela justiça portuguesa.



Com este resultado, Carlos Cruz, condenado a seis anos de prisão, irá receber uma indemnização do Estado português, o que poderá ser alargado aos outros arguidos que também apresentaram recurso para o tribunal, como João Alberto Ferreira Diniz (médico condenado a sete anos), Jorge Marques Leitão Ritto (embaixador condenado a seis anos e oito meses) e Manuel José Abrantes (antigo provedor-adjunta da Casa Pia condenado a cinco anos e nove meses).



As queixas dos quatro arguidos não foram apresentadas ao mesmo tempo, no entanto, os juízes decidiram juntar os quatro processos por considerarem que as diferentes questões levantadas podem ser suscetíveis de colocar em causa o princípio de processo equitativo.



Recorde-se que o apresentador de televisão foi detido em 2013 e condenado a seis anos de prisão. Saiu em liberdade condicional em 2016, depois de ter cumprido dois terços da pena. Continua a negar os três crimes de abuso sexual de menores pelos quais foi condenado.



Carlos Cruz não é o primeiro a vencer um recurso junto deste organismo por causa do processo da Casa Pia: no passado dia 12, o Estado português foi condenado a indemnizar Paulo Pedroso em 68 mil euros graças ao mesmo processo.