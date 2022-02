A 17 de janeiro de 2020, o arguido foi ao posto de Vila Verde e diante de outro militar disse que um guarda que o tinha multado “era burro”.



O Tribunal da Relação de Guimarães ilibou um homem que tinha chamado “burro” a um militar da GNR.A 17 de janeiro de 2020, o arguido foi ao posto de Vila Verde e diante de outro militar disse que um guarda que o tinha multado “era burro”.

Na primeira instância, o arguido tinha sido punido com uma multa de 1260 euros. A Relação diz agora que a afirmação do suspeito traduzia “um desabafo” e dizia apenas respeito à atuação do ofendido enquanto soldado da GNR.