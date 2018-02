Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal insiste em ouvir presencialmente presidente do BPA

Juízes do processo 'operação Fizz' recusam que Carlos Silva seja inquirido no consulado de Portugal em Angola.

Os juízes do processo 'operação Fizz' consideram imprescindível ouvir presencialmente o presidente do Banco Privado Atlântico (BPA), Carlos Silva, e recusam que seja inquirido no consulado de Portugal em Angola.



No início da 20ª sessão de julgamento, o presidente do coletivo, Alfredo Costa, disse que teve conhecimento verbal de que o banqueiro luso-angolano se mostrou disponível para ser inquirido no consulado português em Angola, mas lembrou que essa audição não seria presencial e continuou a defender que é imprescindível a sua presença no Campus de Justiça.



O tribunal reservou os dias 06,07 e 08 de março para ouvir Carlos Silva, mas até ao momento não obteve resposta



Sobre a hipótese avançada por Carlos Silva de ser questionado por videoconferência em sua casa em Luanda, o tribunal já tinha recusado.



O presidente do BPA e administrador não executivo do Millennium BCP foi indicado por arguidos no processo 'Operação Fizz' como tendo sido o responsável pela contratação do ex-procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) Orlando Figueira para trabalhar na banca privada.



À semelhança do tribunal, Carla Marinho, advogada de Orlando Figueira, já defendeu publicamente que Carlos Silva devia ser interrogado presencialmente na sala de audiências.



Entretanto, na sessão de hoje a testemunha arrolada foi Angélica Conchinha uma jurista da Ifogeste e da sociedade Primagest, uma alegada subsidiária da Sonangol, da qual foi representante fiscal em Portugal.



A Ifogest era uma empresa, disse, que prestava serviços ao BPA e apesar de conhecer Carlos Silva não se apercebeu da ligação do banqueiro com Manuel Vicente.



Segundo a acusação, Angélica Conchinha, via Primagest, que terá efetuado transferências consideradas suspeitas para Orlando Figueira.



O processo 'Operação Fizz', relacionado com corrupção e branqueamento de capitais, envolve o antigo presidente da Sonangol e ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente que, num processo entretanto separado, é acusado de ter pago ao ex-procurador Orlando Figueira 760 mil euros para que este arquivasse inquéritos do DCIAP em que era visado, designadamente na aquisição de um imóvel de luxo no edifício Estoril-Sol.



Além de Orlando Figueira, estão em julgamento o advogado Paulo Blanco (mandatário do Estado angolano em diversos processos judicias) e Armindo Pires, amigo de longa data e homem de confiança de Manuel Vicente em Portugal.