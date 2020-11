Tribunal julga homem que atropelou mortalmente amante de ex-mulher em Cantanhede

O Tribunal de Coimbra vai começar a julgar em 03 de dezembro um camionista de 43 anos acusado de atropelar mortalmente o antigo amante da ex-mulher, em 2014, na freguesia da Tocha, no concelho de Cantanhede.

O julgamento vai decorrer no Tribunal de Cantanhede, sendo o arguido, a morar em França, acusado de um crime de homicídio qualificado.

O motorista de pesados é acusado de atropelar mortalmente com um camião da empresa onde trabalhava o antigo amante da sua ex-mulher, também funcionário na mesma firma, por volta das 04:45 de 17 de setembro de 2014, refere a acusação a que a agência Lusa teve acesso.

Segundo o Ministério Público (MP), o arguido estava casado desde 2001, tendo tido conhecimento em junho de 2014 de que a sua mulher mantinha uma relação extraconjugal com a vítima, também funcionário da mesma empresa, situada na Tocha.

No verão desse mesmo ano, a sua ex-mulher confirmou-lhe que tinha tido uma relação extraconjugal com a vítima, mas que a relação tinha terminado e que o antigo amante, inconformado com a decisão, continuava a abordá-la sobre o fim da relação, quando esta fazia o percurso de casa para o trabalho e vice-versa, contou o MP.

Em 17 de setembro, por volta das 04:00, o arguido deslocou-se da sua casa para o local de trabalho, tendo no percurso avistado a vítima, que se encontrava ao lado do seu carro, estacionado na berma da Rua dos Pereirões, na Tocha.

O arguido terá suspeitado que a vítima esperava que a sua na altura mulher saísse do local de trabalho (terminava o turno às 05:00).

De acordo com o MP, o arguido terá formado logo ali o plano para o matar.

Chegado à empresa, o camionista pegou num veículo pesado de mercadorias, que nessa noite deveria ser conduzido até à localidade de Lages, e alterou o trajeto para passar pela rua onde tinha avistado a vítima.

Por volta das 04:45, ao chegar junto ao local onde estava o antigo amante da sua ex-mulher, o arguido, a conduzir a uma velocidade de 45 quilómetros por hora, aproveitou o facto de a vítima estar de costas para a via onde circulava, e terá guinado o volante do camião, invadiu a berma da estrada e embateu de frente contra o homem.

A vítima foi projetada e posteriormente colhida pelo camião, tendo só ficado imobilizada a 25 metros do local onde tinha ocorrido o embate, tendo acabado por falecer cerca de uma hora depois, relata o MP.

O Ministério Público sublinhou que a rua onde o acidente ocorreu era uma reta, havia boas condições de visibilidade e iluminação pública, não chovia e não foram registadas quaisquer marcas de travagem por parte do camião.

O arguido e a ex-mulher acabaram por divorciar-se dois meses depois, em novembro desse mesmo ano.