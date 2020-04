Tribunal julga homem que roubou carro e pediu ao dono para o pôr a trabalhar

O Tribunal de Aveiro começou hoje a julgar um homem que roubou um carro e, depois de uma paragem, não conseguiu voltar a pô-lo a trabalhar, tendo pedido ajuda ao dono, que estava a seguir a viatura por GPS.

O homem de 32 anos, que se encontra em prisão preventiva, está ainda a ser julgado por ter tentado furtar uma pastelaria em Anadia, poucas horas depois de ter sido presente a um juiz por causa do furto do veículo e de ter sido colocado em liberdade.

O arguido, que assistiu à audiência por videoconferência, devido à pandemia da covid-19, optou por remeter-se ao silêncio no julgamento em que responde por dois crimes de furto qualificado e um de consumo de estupefacientes.

Durante a sessão, o coletivo de juízes ouviu o dono da viatura furtada no dia 15 de setembro de 2019, em Anadia, no distrito de Aveiro.

O empresário contou que começou a seguir o sinal do GPS do automóvel, tendo localizado a viatura em Aguada de Cima, no concelho de Águeda.

"Ele estava a retirar o que estava no interior do automóvel e a atirar tudo para um pinhal. Disse-me que o pai lhe tinha emprestado o carro e estava com dificuldades para o pôr a trabalhar e pediu-me ajuda", relatou a testemunha.

Pouco depois, o arguido começou a fugir, mas foi perseguido pelo dono do automóvel que o conseguiu imobilizar e ligar para a GNR a pedir ajuda.

Na sequência das diligências policiais, os militares apuraram que o suspeito havia furtado uma outra viatura em Espanha. A ação culminou ainda na apreensão de 20 doses de heroína, dois telemóveis e 19 euros em dinheiro.

O detido foi constituído arguido e foi presente no dia 16 de setembro a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Aveiro, onde lhe foi aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

No entanto, nesse mesmo dia o suspeito foi novamente detido pela GNR quando estava a furtar uma pastelaria em Mogofores, Anadia.

De acordo com a acusação, o arguido entrou no estabelecimento por uma porta lateral e dirigiu-se à caixa registadora de onde retirou várias notas e moeda no valor de 197 euros, mas quando estava a sair foi surpreendido pela empregada que o imobilizou, até à chegada da GNR.