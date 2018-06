Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal manda demolir casas em Albufeira

Proprietários começaram já a receber as notificações.

Por Ana Palma | 08:41

"Não faz sentido deitar aquilo abaixo". A afirmação é do autarca de Albufeira (CMA), José Carlos Rolo, depois de saber que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé mandou demolir 28 apartamentos (um prédio e um último andar de outro) da Urbanização Roja-Pé, por violação do Plano Diretor Municipal.



Os proprietários começaram já a receber as notificações, uma vez que o Ministério Público pediu a execução da sentença, já transitada em julgado. A demolição já tinha sido ordenada em 2015.



"A CMA ainda não foi informada mas tem um advogado a trabalhar neste assunto, disponível para dar apoio jurídico aos proprietários que necessitem. E estamos a preparar um Plano de Pormenor que prevê a continuação dos edifícios", revelou o autarca.