Tribunal multa mulher que se recusou a depor

Uma mulher, de 40 anos, foi condenada pelo Tribunal de Alcobaça a uma pena de multa de 960 euros por "se ter recusado ilegitimamente a depor", como testemunha, num inquérito em que "se investiga a prática por terceiros de um crime de tráfico de estupefacientes".



"No essencial, resultou provado que a arguida foi advertida do seu dever de responder com verdade às perguntas que lhe fossem dirigidas e que a recusa em prestar depoimento a faria incorrer na prática de um crime". No entanto, "recusou de imediato responder a qualquer questão", sendo detida em flagrante delito e julgada.

