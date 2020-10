O Supremo Tribunal de Justiça da Galiza, em Espanha, confirmou a condenação a 11 anos e quatro meses de prisão de Carlos Pinto, o empresário português de 60 anos que agrediu a mulher na cabeça, com um maço de calceteiro, no quarto do hotel de Vigo onde estavam, a 2 de maio de 2016.Ficou provado que “queria acabar com a vida da vítima ao atacá-la de surpresa e por trás”. Está proibido de se aproximar de Eliza, de 29 anos, durante 18 anos ou contactá-la. O empresário é agora arguido, assim como Eliza, num processo de branqueamento de capitais que será julgado em Viseu.