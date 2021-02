Um dos sete arguidos que estão a ser julgados pela morte do estudante cabo-verdiano Luís Giovani, em Bragança, requereu a suspensão das obras que decorrem onde a vítima caiu para eventual reconstituição dos factos. O Tribunal de Bragança aceitou o pedido e as obras vão parar.Esta quarta-feira, na segunda sessão do julgamento, foi ouvido o terceiro arguido. Carlos Luís afirmou que não agrediu a vítima, mas admitiu que a soqueira apreendida estava em sua casa. Três arguidos estão em preventiva.