Tribunal quer ouvir ‘Fechaduras’ à distância e por via eletrónica no caso Tancos

O Tribunal de Santarém quer saber para onde é que Paulo Lemos, conhecido por ‘Fechaduras’, emigrou e quanto tempo vai ficar a trabalhar no estrangeiro para “aferir da viabilidade da sua inquirição como testemunha” no processo do caso Tancos, que está a ser julgado.



Para isso, foi dado um prazo de cinco dias ao advogado de Paulo Lemos para indicar a morada e o contacto, “por forma a viabilizar a sua inquirição através de webex”, ou seja, por via eletrónica. O Ministério Público queria que fossem ouvidas as declarações já prestadas.



