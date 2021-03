Tribunal quer ouvir polícia que libertou mulher sequestrada

O Tribunal de Faro decidiu adiar as alegações finais do julgamento do luso-canadiano Donald Fernandes, que estavam marcadas para esta terça-feira, por considerar essencial o depoimento de uma agente da PSP que libertou, juntamente com outros dois colegas, a mulher que acompanhava o arguido numa ida a um centro comercial, depois de esta ter deixado um bilhete a um segurança a dizer que era “uma pessoa desaparecida”.



Donald Fernandes está acusado pelo Ministério Público de violar e sequestrar duas mulheres no Algarve.



Ver comentários