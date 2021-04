O Tribunal de Santarém decidiu esta quinta-feira mandatar a Polícia Judiciária para localizar e notificar a testemunha Paulo Lemos, conhecido por ‘Fechaduras’, para prestar depoimento no âmbito do caso Tancos, por não o conseguir fazer pelos seus próprios meios.









Esta quinta-feira, pela segunda vez, o tribunal adiou o depoimento e marcou uma nova data, agora fixada a 17 de maio, esperando-se que até lá a Polícia Judiciária consiga encontrar a testemunha, que no processo é identificada como “informador da Polícia Judiciária”.

A sessão desta quinta-feirafoi preenchida com a continuação do depoimento do arguido Vasco Brazão, que era porta-voz da Polícia Judiciária Militar e participou na recuperação do armamento militar furtado.