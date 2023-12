O Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) de Lisboa deferiu esta quarta-feira o pedido do Ministério Público (MP) para que Ruben Oliveira, ‘Xuxa’, acusado de liderar uma das maiores redes de tráfico de droga, e outros oito arguidos do processo percam em favor do Estado os bens pessoais adquiridos com dinheiro ilícito: casas, carros, barcos e outros luxos.









