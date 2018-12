Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal reabre caso de morte após apalpão

Samuel Reis foi condenado a nove anos de prisão pela morte do amigo João Gonçalo.

Por Ana Palma | 08:43

Samuel Reis, de 41 anos, foi condenado, em fevereiro deste ano, no Tribunal de Portimão, à pena de nove anos de prisão pela morte, à facada, de um amigo, João Gonçalo Duarte, de 39.



O coletivo de juízes considerou que o arguido agiu com dolo eventual e não direto e condenou-o pelo crime de homicídio simples, cuja pena poderia ir de 8 a 16 anos de prisão. Dez meses depois, o Tribunal da Relação de Évora mandou reabrir o processo e voltar à primeira instância.



Em causa, ao que o CM apurou, está o facto de ter havido uma "alteração não substancial" dos factos descritos na acusação/pronúncia, que tinha de ser comunicada ao arguido, nomeadamente o facto de na acusação constar o excesso de legítima defesa (quando Samuel foi condenado por homicídio simples) e ainda a necessidade de se clarificar se a facada fatal foi desferida no abdómen ou no tórax, como foi dado como provado.



Nas suas alegações, o Ministério Público voltou a pedir a condenação de Samuel.



O mesmo fez o advogado da família da vítima. Já o defensor do arguido tentou arrolar novas testemunhas, o que foi indeferido.



Os factos remontam à noite de 17 de janeiro de 2016. Os dois homens envolveram-se em agressões após a vítima, João Gonçalo, pescador, ter apalpado o rabo do arguido num café em Santo Amaro, Lagos.



Samuel, pintor da construção civil, disse ter também apalpado a vítima. Samuel esfaqueou João perto do coração, com um canivete, e a vítima morreu.