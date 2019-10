Tribunal reaprecia processo de portuguesa que escondeu filha em França

Começou esta segunda-feira no tribunal de recurso de Limoges, em França, o processo de reapreciação da condenação de Maria da Rosa Cruz, a portuguesa de 51 anos que levou 5 anos de prisão (3 deles suspensos) por ter escondido uma filha (até no porta-bagagens de um carro) durante dois anos.O Ministério Público francês recorreu da decisão, que teve como pena acessória a perda da custódia parental de Maria da Rosa Cruz sobre a filha, Serena.A menina, que está com uma família adotiva, é autista e tem acompanhamento médico.