As declarações do pai e da madrasta de Valentina à Polícia Judiciária (PJ), no dia em que foram detidos pela morte à pancada da menina de nove anos, vão ser ouvidas esta quarta-feira, na segunda sessão do julgamento, agendada para o Auditório Municipal da Batalha. O tribunal pretende ouvir ainda nesta sessão as últimas testemunhas, que são da defesa.