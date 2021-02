O coletivo de juízes do Tribunal de Loures que puniu Robson Vieira com 20 anos e meio de prisão pelo homicídio à facada e ocultação do cadáver da namorada, Camila Mendes, em 2019, em Arruda dos Vinhos, revelou-se incapaz de condenar o arguido a pagar uma indemnização à filha da vítima. O paradeiro da menor é, de momento, desconhecido da Justiça portuguesa.