Tribunal solta ladrão que esfaqueou casal durante assalto na Amadora

O homem de 33 anos que foi preso pela PSP, ao início da tarde de domingo, depois de ter golpeado um casal que o surpreendeu a assaltar uma mercearia, foi esta segunda-feira posto em liberdade pelo tribunal.Por ordem de um juiz de instrução criminal do tribunal da Amadora, o suspeito, que feriu as vítimas no tronco, braços e pernas, vai aguardar julgamento apenas com Termo de Identidade e Residência.Recorde-se que as duas vítimas, que necessitaram de tratamento hospitalar, surpreenderam o ladrão segundos depois de este ter partido à pedrada o vidro da montra de uma mercearia, sendo surpreendido à saída na posse de uma bicicleta e de garrafas de bebida.