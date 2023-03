O Tribunal da Relação de Guimarães afastou o juiz de Torre de Moncorvo, Ruben de Jesus, do processo que levou um suspeito de droga a ficar oito meses em prisão preventiva mesmo depois de os exames laboratoriais terem comprovado que o produto encontrado na sua posse era açúcar em pó.A decisão resulta de um recurso do advogado João Peres, no início de fevereiro, no qual são apontados ao juiz "erros" no processo. O suspeito tinha sido detido pela GNR e foi libertado em janeiro.