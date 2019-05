Tribunal suspende pena a engenheiro condenado por pornografia de menores

Um engenheiro foi esta segunda-feira condenado pelo tribunal de Santa Maria da Feira a três anos de prisão, pena suspensa, pelo crime de pornografia de menores agravado.No mesmo processo e pelo mesmo crime, foi condenada a mãe da vítima a um ano e meio de prisão. A pena foi igualmente suspensa.O casal fotografou, em 2015, uma menina, na altura com 11 anos, nua da cintura para cima.O homem guardou as fotos e o vídeo no computador da empresa onde trabalhava.As fotos viriam a ser descobertas por uma equipa da inspeção de trabalho.