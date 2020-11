Trinta bombeiros não viram cadáver de homem em fogo no Estoril

Várias horas de rescaldo de incêndio, mais de 30 bombeiros e uma série de perícias das autoridades não foram suficientes para encontrar o corpo de Vítor Costa, 50 anos, no dia 6 de outubro, quando um incêndio deflagrou no 1º andar de um prédio no Estoril.



O corpo viria a ser encontrado 14 dias depois por funcionários de uma empresa. O comandante dos Bombeiros do Estoril, Paulo Rocha, explica: “As autoridades policiais pediram para mexer o mínimo possível para não alterar o local por causa da investigação. Não encontrámos a vítima.”



